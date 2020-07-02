تراند اليوم : عادل إمام لن يسمح لفنان بتقبيل ابنته .. سبع فنانين أثاروا الجدل برأيهم في "المشاهد الجريئة"

لكن قبل ذلك أثار الكثير من الفنانين الجدل برأيهم في المشاهد الجريئة كالتالي:
عادل إمام:
قال إمام في تصريحات إنه رجل شرقي له جذور ريفية ولا يقبل لابنته أن تدخل الفن أو يقبلها رجل غريب.
هاني سلامة:
قال سلامة في تصريحات له: لا أقبل أن تدخل ابنتي إلى عالم الفن ، وفخور أنها تحول القناة حين تشاهد مشهدًا جريئا.
ماجد المصري:
قال ماجد المصري إنه يرفض دخول ابنته إلى الفن ، مشيرًا إلى أنها لن تجرؤ على هذا الطلب لعلمها بطبيعته ، مضيفا: "أنا راجل عندي ازدواجية فيما يتعلق ببيتي وولادي".
محمد رمضان:
قال رمضان إنه لا يطيق مشاهدة فيلم به مشهد جريء ، لكنه قد يقبل مشاهدة فيلم به بعض مشاهد البلطجة.
عبير صبري:
قالت عبير صبري أنها ترفض تأدية مشاهد القبلات بالأفلام لأنها "حرام" ، كما أنها امرأة متزوجة.
محمد هنيدي:
قال هنيدي إنه "رجل خجول" كما أنه يحترم زوجته وبالتالي يرفض المشاهد الجريئة في أفلامه .
حسن الرداد:
قال حسن الرداد في تصريحات: أرفض تأدية المشاهد الجريئة ولا أسعى وراء المال بل أسعى أن أجتذب الأطفال وكبار السن لأعمالي.