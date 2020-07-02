تراند اليوم : عادل إمام لن يسمح لفنان بتقبيل ابنته .. سبع فنانين أثاروا الجدل برأيهم في "المشاهد الجريئة"

أثار الفنان يوسف الشريف الجدل بعد حديثه عن رفضه لمس أي فنانة في عمل فني .

لكن قبل ذلك أثار الكثير من الفنانين الجدل برأيهم في المشاهد الجريئة كالتالي:

عادل إمام:

قال إمام في تصريحات إنه رجل شرقي له جذور ريفية ولا يقبل لابنته أن تدخل الفن أو يقبلها رجل غريب.

هاني سلامة:

قال سلامة في تصريحات له: لا أقبل أن تدخل ابنتي إلى عالم الفن ، وفخور أنها تحول القناة حين تشاهد مشهدًا جريئا.

ماجد المصري:

قال ماجد المصري إنه يرفض دخول ابنته إلى الفن ، مشيرًا إلى أنها لن تجرؤ على هذا الطلب لعلمها بطبيعته ، مضيفا: "أنا راجل عندي ازدواجية فيما يتعلق ببيتي وولادي".

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محمد رمضان:

قال رمضان إنه لا يطيق مشاهدة فيلم به مشهد جريء ، لكنه قد يقبل مشاهدة فيلم به بعض مشاهد البلطجة.

عبير صبري:

قالت عبير صبري أنها ترفض تأدية مشاهد القبلات بالأفلام لأنها "حرام" ، كما أنها امرأة متزوجة.

محمد هنيدي:

قال هنيدي إنه "رجل خجول" كما أنه يحترم زوجته وبالتالي يرفض المشاهد الجريئة في أفلامه .

حسن الرداد:

قال حسن الرداد في تصريحات: أرفض تأدية المشاهد الجريئة ولا أسعى وراء المال بل أسعى أن أجتذب الأطفال وكبار السن لأعمالي.

