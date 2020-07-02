تراند اليوم : فيس بوك يغلق صفحة فنان شهير بعد هجومه على نجم مسرح مصر بسبب حديثه عن "التوبة"

أغلق موقع فيس بوك صفحة فنان مصري شهير بسبب تصريحات مسيئة وجهها لزملائه .

وتعرضت صفحة الفنان خالد سرحان لحملة من الإبلاغات بسبب هجومه على نجم مسرح مصر محمد أنور .

وتبرأ محمد أنور من بعض أعماله قائلا: على فكرة بقى هو صح والله العظيم وأنا نفسي اللي لسه ببدأ عملت حاجات وندمت

إني عملتها ونفسي ربنا يسامحني عليهان افتكر إنك لما بتموت وأنت سايب صدقة

جارية بتنفعك في قبرك وتزود حسناتك، ممكن كمان تعمل عمل يعتبر ذنب جاري

وبعد ما تموت يفضل يزود سيئاتك.

و رد خالد سرحان قائلا: وبعدين؟ ده فن يعني شادية وفاتن حمامة ويسرا وماجدة الصباحي وصباح وهند رستم وميرڤت أمين، يعني إيه نبدأ حاجة جديدة شبه الفن، بس نسميه إيه وعلى مزاج مين؟ انا بقول نسميه التوبة.

