تراند اليوم : قصة الفنان المصري الذي أخرجته الشرطة من الحرم المكي بسبب موقف صادم حدث له

كان شهر يوليو من الأشهر الحزينة على الفن المصري بسبب وفاة أحد أساطيره بعد حياة حافلة .

وتوفي الفنان المصري عبد المنعم مدبولي يوم 9 يوليو عام 2006 عن عمر يناهز 85 سنة .

وفي حياة عبد المنعم مدبولي الكثير من القصص الطريفة ، كان أبرزها حين ذهب إلى الأراضي المقدسة لتأدية فريضة الحج ، وهناك رآه أحد المصريين فقام بتقبيل رأسه ويده .

لكن الأمر تطور أكثر من ذلك بعد ظهور وفد من الحجاج الآسيوين الذين رأوا هذا المشهد واعتقدوا أنه ولي من أولياء الله الصالحين وبدأوا في تقبيل يده وتجمع حوله الكثير من الناس حتى خرج في حراسة الشرطة .

