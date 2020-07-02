تشيلسي يخسر أمام وست هام..والأرسنال يكتسح نوريتش برياعية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يوليو 2020 09:26 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

سجل البديل أندريه يارمولينكو هدفا متأخرا ليمنح وست هام يونايتد فوزا ثمينا 3-2 على تشلسي في مباراة قمة متقلبة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء.

وركض يارمولينكو سريعا في الدقيقة 89 قبل أن يرسل تسديدة أرضية زاحفة سكنت شباك كيبا أريزابالاغا حارس تشلسي ليقتنص ثلاث نقاط مهمة في صراع وست هام للنجاة من الهبوط.

ووضع ويليان تشلسي في المقدمة في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، لكن توماش سوتشيك، الذي ألغت له تقنية حكم الفيديو المساعد هدفا بالفعل، أدرك التعادل لأصحاب الأرض بضربة رأس إثر ركلة ركنية قبلنهاية الشوط الأول.

ومنح ميخائيل أنطونيو التقدم لوست هام بعد الاستراحة عندما حول تمريرة عرضية من غارود باون إلى مرمى الضيوف.

ونجح ويليان في إدراك التعادل لتشلسي عبر ركلة حرة رائعة في الدقيقة 72 تجاوزت الحارس أوكاش فابيانسكي وارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى لتعانق الشباك.

وفي الوقت الذي كان يسعى فيه تشلسي لإحراز هدف الفوز حافظ يارمولينكو على هدوء أعصابه ليمنح وست هام الفوز الثاني على فريق المدرب فرانك لامبارد في الدوري هذا الموسم.

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وأضاع تشلسي فرصة احتلال المركز الثالث في سعيه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما تقدم وست هام للمركز 16 متقدما بفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط.

وباميانغ يحرز هدفه 50

وفي مباراة أخرى، منح خطأ فادح للحارس تيم كرول المهاجم بيير-إيمريك أوباميانغ هدفه 50 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في فوز ساحق لفريقه أرسنال 4-صفر على ضيفه نوريتش سيتي الذي بات قريبا من الهبوط.

وتظاهر كرول بحماقة بمحاولة إرسال تسديدة طويلة لمراوغة المهاجم الغابوني في الدقيقة 33، لكنه خطف الكرة من قدم الحارس ووضعها في المرمى ليسجل هدفه رقم 50 في دوري الأضواء.

وأضاف أرسنال هدفه الثاني بعدها بأربع دقائق عبر غرانيت تشاكا، ومع ذلك بدأ نوريتش الشوط الثاني بشكل جيد لكن أوباميانغ حسم المباراة بهدفه الثاني في الدقيقة 67.

وشارك سيدريك سواريز بديلا ليحرز هدفه الأول مع أرسنال في الدقيقة 81 ليتقدم النادي اللندني للمركز السابع برصيد 47 نقطة.

وظل نوريتش في ذيل الترتيب برصيد 21 نقطة متأخرا بفارق 6 نقاط عن وست هام صاحب المركز 17 قبل ست جولات على النهاية.