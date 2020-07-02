القاهرة - لايف ستايل
الفترة الأخيرة اضطر الجميع للبقاء في منازلهم لأكثر من 3 شهور، للحفاظ على أنفسهم والمحيطين بهم من انتشار فيروس كورونا.
واستغل الفنان تامر حسني فترة الحظر الأخيرة، لاتمام بعض الأمور المتعلقة بأعماله الفنية، وتمكن من تسجيل جميع أغاني ألبومه الجديد.
وعلمنا أن تامر حسني انتهى من تسجيل جميع أغاني ألبومه الجديد، ويتابع حاليا مرحلة الميكساج والماسترينج الخاصة به، للخروج به على أفضل شكل.
ومن المقرر أن يشلم تامر حسني ماستر الألبوم الجديد قريبا لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، والتي تتولى إنتاج وتوزيع الألبوم، وبعدها ستتحدد خطة طرح وتسويق الألبوم في الأسواق.
وكشف مصدر مقرب من تامر حسني، أنه إلى الآن لم يتم تحديد موعد رسمي لطرح الألبوم، وذلك بسبب الأزمة المستمرة في العالم بأكمله بسبب فيروس كورونا، وسيتم اختيار الوقت الأنسب بطرحه بكل تأكيد.
كما أكد المصدر المقرب، أن تامر لم يصور أي أغنية من الألبوم بعد بطريقة الفيديو كليب، ولم يستقر على الأغاني التي سيتم تصويرها، وأن هذه الأمور جميعها سيتم الاستقرار عليها بعد استقرار الأوضاع ووضوح الرؤية ومعرفة تفاصيل أكثر حول الفيروس المنتشر.
أما عن الألبوم، فيضم عدد من الأسماء التي تشارك في تنفيذه هم:
الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعية، تامر حسين، أحمد راؤول، عزيز الشافعي، حسام سعيد، ومن الملحنين تامرعلي، محمد يحيى، محمود أنور، إسلام زكي، أحمد زعيم، عزيز الشافعي، أم التوزيعات الموسيقية فشارك فيها كل من الموزعين فهد، عادل حقي، توما، رامي سمير، علي فتح الله، يحيى يوسف، جلال الحمداوي، وسام عبد المنعم.
جدير بالذكر أن آخر ألبومات تامر حسني حمل اسم "عيش بشوقك"، والذي تم طرحه في صيف 2018.
قد يهمك أيضا:
تامر حسني أول مطرب مصري ينضم لـ shaadoowapp ويغني مع جمهوره
أيمن بهجت قمر يوجه رسالة إلى أشرف زكي
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يستفيد من فترة الحظر لإتمام بعض الأمور المتعلقة بأعماله الفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.