تامر حسني يستفيد من فترة الحظر لإتمام بعض الأمور المتعلقة بأعماله الفنية

الفترة الأخيرة اضطر الجميع للبقاء في منازلهم لأكثر من 3 شهور، للحفاظ على أنفسهم والمحيطين بهم من انتشار فيروس كورونا.

واستغل الفنان تامر حسني فترة الحظر الأخيرة، لاتمام بعض الأمور المتعلقة بأعماله الفنية، وتمكن من تسجيل جميع أغاني ألبومه الجديد.

وعلمنا أن تامر حسني انتهى من تسجيل جميع أغاني ألبومه الجديد، ويتابع حاليا مرحلة الميكساج والماسترينج الخاصة به، للخروج به على أفضل شكل.

ومن المقرر أن يشلم تامر حسني ماستر الألبوم الجديد قريبا لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، والتي تتولى إنتاج وتوزيع الألبوم، وبعدها ستتحدد خطة طرح وتسويق الألبوم في الأسواق.

وكشف مصدر مقرب من تامر حسني، أنه إلى الآن لم يتم تحديد موعد رسمي لطرح الألبوم، وذلك بسبب الأزمة المستمرة في العالم بأكمله بسبب فيروس كورونا، وسيتم اختيار الوقت الأنسب بطرحه بكل تأكيد.

كما أكد المصدر المقرب، أن تامر لم يصور أي أغنية من الألبوم بعد بطريقة الفيديو كليب، ولم يستقر على الأغاني التي سيتم تصويرها، وأن هذه الأمور جميعها سيتم الاستقرار عليها بعد استقرار الأوضاع ووضوح الرؤية ومعرفة تفاصيل أكثر حول الفيروس المنتشر.

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أما عن الألبوم، فيضم عدد من الأسماء التي تشارك في تنفيذه هم:

الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعية، تامر حسين، أحمد راؤول، عزيز الشافعي، حسام سعيد، ومن الملحنين تامرعلي، محمد يحيى، محمود أنور، إسلام زكي، أحمد زعيم، عزيز الشافعي، أم التوزيعات الموسيقية فشارك فيها كل من الموزعين فهد، عادل حقي، توما، رامي سمير، علي فتح الله، يحيى يوسف، جلال الحمداوي، وسام عبد المنعم.

جدير بالذكر أن آخر ألبومات تامر حسني حمل اسم "عيش بشوقك"، والذي تم طرحه في صيف 2018.

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