"الوريث" اسم فيلم عمرو سعد ومصطفى شعبان

يعمل المنتج أحمد عبد الباسط في تلك الفترة على قدم وساق، لإنهاء التحضيرات الخاصة بفيلمه الجديد، الذي يشارك في بطولته عمرو سعد ومصطفى شعبان.

وأعلن المنتج أحمد عبد الباسط ، أن اسم الفيلم قد تغير، ليصبح “الوريث” ويعتبر هذا الاسم النهائي، للفيم الذي من المُقرر أن يتم تصويره مع مطلع شهر أغسطس المقبل.

وأشار أحمد عبد الباسط، أن هذا الفيلم تم تغير اسمه أكثر من مرة، فكان الاسم المبدئي له “سيدي جابر”، ولكنه تغير حاليًا ليصبح “الوريث”، وتم تسجيل الفيلم بهذا الاسم في الرقابة.

وأوضح أحمد عبد الباسط، أن بعد التباحث مع أسرة العمل اتفق الجميع على هذا الاسم، لأنه يتوافق مع أحداث العمل، وقصته، وهو من تأليق مصطفى حمدي، ومن إخراج وإنتاج أحمد عبد الباسط.

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ويشارك في الفيلم عدد كبير من النجوم، وأبرزهم نجلاء بدر، مصطفى شعبان، نسرين طافش، محمود حميدة، محمد جمعة، عمرو سعد، وغيرهم من النجوم، الذي لم يُعلن عن اسمائهم حتى الأن، وهو ينتمي لنوعية أفلام الأكشن.

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