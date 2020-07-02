وفاة كارل راينر رائد الكوميديا الأميركية عن 98 عاما

توفى عن 98 عاما كارل راينر الذى كان قوة دافعة في الكوميديا الأمريكية ككاتب للتلفزيون الرائد سيدنى سيزر وشريك لميل بروكس ومبدع للمسلسل الكوميدى "ذا ديك فان دايك شو" وشريك في بطولته.

وقالت جودي ناجي مساعدة راينر لرويترز اليوم الثلاثاء "توفي الليلة الماضية عن 98 عاما بأسباب طبيعية في منزله في بيفرلي هيلز".

وظل راينر يؤدي أدوارا صوتية في التسعينات من عمره ولعب دورا رئيسيا في "إذا لم تكن في النعي تناول طعام الإفطار" (إف يو آر نوت إن ذي أوبيت إيت بريكفاست) وهو

فيلم وثائقي عن الأشخاص الذين يظلون يعملون حتى التسعينات من أعمارهم.

وكانت إيستيل زوجة راينر قد توفيت في عام 2008 عن 64 عاما.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

أيتن عامر تؤكّد أنّ السوشيال ميديا والرقابة سببا أزمة "الكوميديا" في مصر

جولة داخل القصر الأيقوني الملحمي في بيفرلي هيلز