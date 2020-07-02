المؤلف محمود حمدان يكشف تفاصيل فيلمه الجديد

كشف المؤلف محمود حمدان، تفاصيل فيلمه الجديد الذي ألفه بعد فيلم “شريط 6″، الذي ينتظر موافقة الشركة المنتجة عليه، بالإضافة إلى التعاقد مع أبطال العمل.

وقال حمدان:” إن الفيلم من المُنتظر أن يكون من إنتاج أحمد عبد الباسط، والورق حاليًا يقرأه حسن الرداد ويسرا اللوزي، ليكونا أبطال العمل، ولكنهم مازالا في مرحلة القراءة حتى هذه اللحظة، ولم يبدوا قرار بالموافقة أو الرفض.

وأضاف حمدان، أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الاتفاق مع مُخرج بعينه، وكذلك لم يتم ترشيح أبطال أخرين للعمل، ومن المُنتظر أن تشهد الفترة القادمة تطورات في هذا العمل.

وينتظر حمدان استكمال تصوير فيلمه “شريط 6″، الذي توقف تصويره لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم، وأبرزهم خالد الصاوي، نانسي صلاح، أحمد خالد صالح، نانسي صلاح،كما يضم ضيوف شرف، ومنهم وفاء عامر، محمد علي رزق، ارق عبد العزيز، وغيرهم، وهو من تأليف محمود حمدان.

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