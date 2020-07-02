القاهرة - لايف ستايل
تستعد الفنانة دينا الشربيني لتصوير فيلمها السينمائي الجديد "30 مارس" خلال الأيام القليلة المقبلة، وتعقد دينا الشربيني حاليا جلسات عمل مكثفة، برفقة صناع وفريق عمل الفيلم، خاصة أن العمل ينتمي لنوعية الأفلام السايكو دراما، استعدادا لانطلاق التصوير داخل اللوكيشن الخاص بالفيلم.
ويشارك في فيلم "30 مارس" بجانب دينا الشربيني، كل من الفنان خالد الصاوى، وأحمد الفيشاوى، وصبرى فواز، ومحمد على رزق، وندى موسى، ومحمد شاهين، وهو من تأليف حميد المدنى، وإخراج أحمد خالد موسى.
وتعيش الفنانة دينا الشربينى حالة من النشاط السينمائى فى الفترة الأخيرة، حيث انتهت خلال الفترة الماضية من تصوير فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع النجم كريم عبدالعزيز بالإضافة إلى فيلم "يوم 13" مع الفنان أحمد داوود، كما تعاقدت مؤخرا على تقديم دور البطولة أمام النجم عمرو يوسف فى فيلم الرعب "التهويدة" للمخرج طارق العريان، بالإضافة إلى مشاركتها في الماراثون الرمضاني السابق بمسلسل "لعبة النسيان".
قد يهمك أيضا:
دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة بالشورت الأبيض
خالد الصاوى ينهى نصف مشاهده فى «القاهرة كابول»
كانت هذه تفاصيل خبر دينا الشربيني تستعد لتصوير فيلم «30 مارس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.