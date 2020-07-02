دينا الشربيني تستعد لتصوير فيلم «30 مارس»

تستعد الفنانة دينا الشربيني لتصوير فيلمها السينمائي الجديد "30 مارس" خلال الأيام القليلة المقبلة، وتعقد دينا الشربيني حاليا جلسات عمل مكثفة، برفقة صناع وفريق عمل الفيلم، خاصة أن العمل ينتمي لنوعية الأفلام السايكو دراما، استعدادا لانطلاق التصوير داخل اللوكيشن الخاص بالفيلم.

ويشارك في فيلم "30 مارس" بجانب دينا الشربيني، كل من الفنان خالد الصاوى، وأحمد الفيشاوى، وصبرى فواز، ومحمد على رزق، وندى موسى، ومحمد شاهين، وهو من تأليف حميد المدنى، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتعيش الفنانة دينا الشربينى حالة من النشاط السينمائى فى الفترة الأخيرة، حيث انتهت خلال الفترة الماضية من تصوير فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع النجم كريم عبدالعزيز بالإضافة إلى فيلم "يوم 13" مع الفنان أحمد داوود، كما تعاقدت مؤخرا على تقديم دور البطولة أمام النجم عمرو يوسف فى فيلم الرعب "التهويدة" للمخرج طارق العريان، بالإضافة إلى مشاركتها في الماراثون الرمضاني السابق بمسلسل "لعبة النسيان".

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