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بالغناء والقبلات زياد برجي يحتفل بعيد ميلاد نوال الزغبي

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القاهرة - لايف ستايل

حرص الفنان اللبناني زياد برجي على تهنئة صديقته المقربة نوال الزغبي بعيد ميلادها بطريقته الخاصة.

ونشرت نوال الزغبي عبر حسابها الرسمي على موقع وتطبيق انستغرام، فيديو يجمعها بزياد وهو يغني لها أغنية عيد الميلاد ثم طبع على وجنتيها القبلات لتهنئتها.

وكتب نوال على الفيديو معلقة:" شكرا كثيرا، أحبك".

يذكر أن نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها في 29 يونيو.

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من ناحية آخرى كانت نوال الزغبي قد كشفت مؤخرا أنها حاولت العمل على ألبومها خلال فترة الحظر، وسجلت أغنية باللهجة اللبنانية، لكن لا يزال هناك المزيد من العمل من أجل الألبوم الذي لم تنتهي سوى من 4 أغنياته منه فقط.

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