حسن الرداد يحيي الذكرى الـ 16 لوفاة والده

أحيا الفنان حسن الرداد الذكرى الـ 16 لوفاة والده، التي تحل اليوم 30 يونيو، و نشر حسن صورة لوالده عبر حسابه على انستغرام، وعلّق عليها كاتبا: "الذكرى السنوية الـ١٦ للأب.. الضهر.. السند، فى الجنه إن شاء الله يا حبيبى، أرجو قراءة الفاتحة على روحه".
يُذكر أن حسن الرداد شارك في رمضان 2020 بمسلسل "شاهد عيان"، من بطولة بسمة وهنا شيحة، وتأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، إنتاج ممدوح شاهين.
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