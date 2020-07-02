حسن الرداد يحيي الذكرى الـ 16 لوفاة والده

أحيا الفنان حسن الرداد الذكرى الـ 16 لوفاة والده، التي تحل اليوم 30 يونيو، و نشر حسن صورة لوالده عبر حسابه على انستغرام، وعلّق عليها كاتبا: "الذكرى السنوية الـ١٦ للأب.. الضهر.. السند، فى الجنه إن شاء الله يا حبيبى، أرجو قراءة الفاتحة على روحه".

يُذكر أن حسن الرداد شارك في رمضان 2020 بمسلسل "شاهد عيان‎"، من بطولة بسمة وهنا شيحة، وتأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، إنتاج ‏ممدوح ‏شاهين‎.‎

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