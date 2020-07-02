شكرا لقرائتكم خبر عن "الراجل الشرقي" أحدث كليبات سمية درويش .. بتوقيع أحمد البرازيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة سمية درويش مع الملحن أحمد البرازيلي، في أغنية بألبومها الجديد تحمل اسم "الراجل الشرقي"، من كلمات أحمد علاء الدين ، وتوزيع أسامة عبد الهادي، ومن المقرر أن يتم طرحها علي طريقه الفيديو كليب من إخراج نبيل مكاوى.

وتعمل سمية، حاليًا، على إعداد ألبومها الغنائي الجديد، والذي يحمل اسم "حلمي اتحقق"، حيث قررت طرحه بشكل مختلف عن المعتاد، بحيث يتم طرح كل أغنية من الألبوم خلال يومين، مع عمل دعاية مبتكرة على السوشيال ميديا.

ويضم الألبوم حوالى 8 أغانيات متنوعة ما بين الرومانسي والحزين، وتتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ومن الشعراء محمد أبو نعمة، أحمد علاء، وأحمد حسن راؤول، وحسام سعيد، وإيهاب عبد العظيم، وعمرو المصري، ولينا جميل، ومن الملحنين عمرو الشاذلي، وأحمد برازيلي، ومحمد شحاتة، وميدو الحلو، وسيد راضي، ورامى زهران، والموزعين أسامة عبد الهادي، وزووم، ونيس، ومحمد شفيق، كما تستعد لتطرح كليب جديد بعنوان "نفس ياليل" خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لعرضه على القنوات بالتزامن مع طرح الألبوم، حسبما أكدت سمية درويش لـ "الخليج 365".

يذكر أن سمية درويش طرحت أغنيتين جديدتين على طريقة الفيديو كليب الأولى بعنوان "نفسى يا ليل"، وهى من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع أسامة عبد الهادي، والثانية "متغيرة"، كلمات محمد أبو نعمة، وألحان رامى زهران، وتوزيع محمد شفيق، ويتولى إخراج كليبات نبيل مكاوي، وعرف الجمهور سمية من أول أغنياتها التى قدمتها وصورتها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج جميل جميل المغازى بعنوان "واحشنى بجد صحيح".