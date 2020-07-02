محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرص الفنان محمد صبحي، على استعادت ذكرياته مع مسرحيته "وجهة نظر" التي قدمها عام ١٩٩٠.
ونشر صبحي، صورا من كواليس المسرحية التي مر عليها ٣٠ عاما حتى الآن، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "من كواليس مسرحية وجهة نظر عام ١٩٩٠".
مسرحية "وجهه نظر"، شارك في بطولتها: محمد صبحي، عبلة كامل، هناء الشوربجي، عزة لبيب، رياض الخولي، محمود أبو زيد، زينب وهبي، محمد عبد الحليم، مجدي عبد الحليم، شوقي طنطاوي وغيرهم من الفنانين، تأليف لينين الرملي، إخراج مسرحي محمد صبحي ، إخراج تلفزيوني صفوت غطاس.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 30 عامًا.. محمد صبحي يكشف بالصور عن كواليس "وجهة نظر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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