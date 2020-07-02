ميرنا جميل تروج لـ"جمجوم وبم بم": "لو طلعلك عفريت على السلم متخافش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة ميرنا جميل، على الترويج لمسلسل "جمجموم وبم بم- الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق". وعبر حسابها بـ"تويتر"، نشرت "ميرنا"، البوستر الرسمي للمسلسل وعلقت: "لو طلعلك عفريت على السلم متخافش، إحنا هنحارب الخوارق في الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق، يوم الخميس ٩ يوليو علي shahid".

المسلسل يدور في إطار أكشن كوميدي، ومكون من 15 حلقة، وهو من بطولة محمد عبدالرحمن، محمد سلام، ميرنا جميل، محمد محمود، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز، وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري.

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