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شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "المقام العالي" تعرض على قناة وزارة الثقافة .. الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة و ضمن مبادرة " خليك في البيت - الثقافة بين ايديك" يقدم البيت الفني للمسرح ضمن مبادرة " أضحك - فكر - اعرف" مسرحية "المقام العالي" عن قصة "البيت الريفي " لأنطون تشيكوف، من إعداد و إخراج إسلام إمام ، وتعرض اليوم الخميس في تمام ١١ مساء على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب.
مبادرة " اضحك - فكر - اعرف " تقدمها فرقة مسرح المواجهة و التجوال بالبيت الفني للمسرح بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، لتقديم ١٠ مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف ،تتراوح مدة المسرحية الواحدة ما بين ٢٠ ل ٥٠ دقيقة، تم تقديم حتى الآن منها ٣ عروض مسرحية هم " أبو عطسة جنان، المغفلة، مشهور مش مشهور" .
عرض "المقام العالي " عن قصة "البيت الريفي " لأنطون تشيكوف ،بطولة عمرو عبد العزيز ، حمدي عباس، سمر علام، ديكور يحيى صبيح، إضاءة عز حلمي، العرض من إعداد و إخراج إسلام إمام .
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المقام العالي (2)
المقام العالي (3)
المقام العالي (4)
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