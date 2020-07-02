شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تحضر لمسلسلها الجديد مبكراً وتدرس تقديم فورمات عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس الفنانة دينا الشربينى، تقديم مسلس درامي جديد بفورمات عالمية، لتقديمه فى موسم رمضان المقبل، حيث تفكر مع الشركة المنتجة للعمل، فى شراء فورمات عالمية دسمة المحتوى شبيهاً لجراند أوتيل، لتنافس به خلال الموسم المقبل، ولم تستقر الشربينى حتى الآن على مؤلف المشروع، حيث ترغب دينا فى تقديم عمل مختلف عماد قدمته رمضان الماضى، والذى لم ينال النجاح المطلوب .

وفى سياق آخر، تستعد دينا الشربينى لتصوير دورها فى فيلم "30 مارس" مع كل من خالد الصاوى وأحمد الفيشاوى، خلال الفترة المقبلة، من تأليف حميد المدنى، وإخراج أحد خالد موسى، حيث تقدم دوراً مهماً فى أحداث الفيلم، الذى تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

دينا الشربينى قدمت آخر أعمالها مسلسل "لعبة النسيان" وهو مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب واخرجه هانى خليفة وأحمد شفيق، وشارك فى بطولته إلى جانب دينا الشربينى كل منى أحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.