الشاعر رمضان محمد يكشف تفاصيل أغنية هيفاء وهبي " تمامهم كلام"

شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر رمضان محمد يكشف تفاصيل أغنية هيفاء وهبي " تمامهم كلام" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشاعر رمضان محمد، إنه بعد نجاحه مع هيفاء وهبي في أغنية تملي ناجحة، بدأ في تنفيذ أغنية "تمامهم كلام" وهي أغنيه تتحدث عن ناس أندال بشكل عام وعن الدنيا والناس ويناقش موضوع يهم الجميع وهي من كلماته وألحان أحمد شعبان وتوزيع هادي شرارة، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة.
وأضاف رمضان لـ"الخليج 365" أن الأغنيه كان المفروض تقديمها من ٣سنوات وكانت مؤجلة فترة، وحاليا هيفاء تعمل علي تنفيذ الأغنيه علي مدار ٥شهور الماضية، وهي أغنية تحمل طابع مقسوم شعبي جديد ويعتبر ده أول مرة هيفاء تغني شعبي.
وفى سياق آخر تنتظر هيفاء طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" فى موسم عيد الفطر المقبل، بعد الانتهاء من تصويره آواخر العام الماضى، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة وإخراج محمد حماقى وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وتدور أحداثه في اطار أكشن تشويقى.
يذكر أن هيفاء وهبي تشارك في مسلسل أسود فاتح، هو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولة شريف سلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.
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