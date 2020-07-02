شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر رمضان محمد يكشف تفاصيل أغنية هيفاء وهبي " تمامهم كلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشاعر رمضان محمد، إنه بعد نجاحه مع هيفاء وهبي في أغنية تملي ناجحة، بدأ في تنفيذ أغنية "تمامهم كلام" وهي أغنيه تتحدث عن ناس أندال بشكل عام وعن الدنيا والناس ويناقش موضوع يهم الجميع وهي من كلماته وألحان أحمد شعبان وتوزيع هادي شرارة، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة.

وأضاف رمضان لـ"الخليج 365" أن الأغنيه كان المفروض تقديمها من ٣سنوات وكانت مؤجلة فترة، وحاليا هيفاء تعمل علي تنفيذ الأغنيه علي مدار ٥شهور الماضية، وهي أغنية تحمل طابع مقسوم شعبي جديد ويعتبر ده أول مرة هيفاء تغني شعبي.

وفى سياق آخر تنتظر هيفاء طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" فى موسم عيد الفطر المقبل، بعد الانتهاء من تصويره آواخر العام الماضى، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة وإخراج محمد حماقى وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وتدور أحداثه في اطار أكشن تشويقى.

يذكر أن هيفاء وهبي تشارك في مسلسل أسود فاتح، هو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولة شريف سلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.