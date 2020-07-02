فيديو|محمد لطفي عن محمد علي كلاي : "رحم الله هذا البطل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : حرص الفنان محمد لطفي، على إحياء ذكرى وفاة نجم الملاكمة العالمي محمد علي كلاي، الذي وافته المنية في ٣ يونيو ٢٠١٦. ونشر لطفي، فيديو لكلاي عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "البطل الأسطوري محمد علي.. رحم الله هذا البطل، وأسكنه فسيح جناته". يذكر أن، الملاكم الراحل محمد علي كلاي، المتوج بلقب بطل العالم بالوزن الثقيل، وأحد أعظم الشخصيات الرياضية في العالم، توفى في مستشفى فينيكس بولاية أريزونا، عن عمر ناهز الـ 74.

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