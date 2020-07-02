سلاف فواخرجي لـ"شكران مرتجي": "بتخلقي ضحكة بقلوب الناس اللي حواليكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

وجهت الفنانة سلاف فواخرجي، رسالة للفنانة شكران مرتجي، عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت سلاف، صورة تجمعها مع شكران، وعلقت: "المكان اللي بتكوني فيه بيحلى، والزعلان بيرضى، وبتخلقي ضحكة بقلوب الناس اللي حواليكي حتى لو أنت من جواتك مو مبسوطة، ومن كل دور بطولة أو ضيفة أو حتى مشهد واحد، بتعملي شئ ينحكي فيه، لأنك شكران".

يذكر أن، سلاف فواخرجي تنتظر عرض مسلسلها الدرامي الجديد "شارع شيكاغو" يوم 27 يوليو، على OSN.ويشارك في بطولته : عباس النورى، أمل عرفة، دريد لحام، نادين سلامة، نادين خورى وحسام الشاه، من إخراج محمود عبد العزيز