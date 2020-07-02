فرح يوسف تطالب بمعاقبة مغتصبي الطفل السوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أدانت الفنانة فرح يوسف، واقعة تعرض طفل سوري للاغتصاب على يد ٣ شبان في بلدة سحمر بمنطقة البقاع الغربى في لبنان.

وكتبت فرح، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "‏ما بعرف لامتى بدنا نضل سامحين لكل هذه البشاعة اللي موجودة بمجتمعاتنا إنه تستمر!".

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وتابعت : "لامتى رح نضل نعاني من انعدام الأخلاق والإنسانية وانعدام القوانين!".

وأضافت : "القاذورات البشرية اللي اغتصبوا هذا الطفل السوري اللبناني، لازم يتعاقبوا أشد العقوبات ليكونوا عبرة أبدية لكل متحرش ومغتصب، ‎العدالة للطفل السوري".

وكان رواد السوشيال ميديا، قد تداولوا فيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أظهر تعرض طفل سوري يبلغ من العمر 13 عاما، لعملية تحرش واغتصاب تكررت مرات عديدة، مع تعذيب نفسي وجسدي، حيث تعمد الثلاثة شباب ربطه والتناوب على الاعتداء عليه بالضرب والتحرش والاغتصاب، هؤلاء الشباب من أبناء البلدة، وجميعهم من الجنسية اللبنانية بينهم ابن أحد القياديين بحزب الله، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، ويعمل الطفل في معصرة، فيما تعمل والدته في بيع الخضراوات لإعالة أسرتها بعد طلاقها من زوجها السوري الجنسية.