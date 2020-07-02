فن ومشاهير

تراند اليوم : شاهد. وفاء الكيلاني تحيي ذكرى وفاة والدها بكلمات تدمي القلب

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سماح محمد 0 تبليغ

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أحيت الإعلامية المصرية ​وفاء الكيلاني الذكرى العاشرة لوفاة والدها طالبة من محبيها ومتابعيها الدعاء له عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت وفاء الكيلاني عبر حسابها كلمات مؤثرة قائلة: “النهارده الذكرى السنوية العاشرة ‏لوالدي الله يرحمه ويغفر له ويؤنس وحدته ويجعل مثواه الجنة، أسألكم الدعاء له بالرحمة، السنين بتمر بسرعة ..وكل شيء في الدنيا ممكن يتعوّض إلا الأهل فاشبعوا منهم وارضوهم، ربنا يخليلكم أهاليكم وأحبائكم ‏ويرحم أمواتكم جميعا”.
وتفاعل معها العديد من المتابعين والمحبين وزملائها الإعلاميين والفنانين الذين تمنوا الراحة لنفسه.

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