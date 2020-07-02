تراند اليوم : شاهد.. رزان مغربي تستعيد ذكرياتها مع عمر الشريف

استعادت الفنانة والإعلامية اللبنانية ​رزان مغربي ذكريات لقاءها مع الممثل العالمي الراحل عمر الشريف في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وقد لفتت رزان الأنظار الى أناقتها إذ ارتدت فستاناً أصفر طويل يليق بالمناسبة.

ونشرت رزان مغربي عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة مع عمرالشريف وكشفت عن كواليس اللقاء في تعليق على الصورة جاء فيه: “من ذكريات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كنت وقتها عايشة في لندن ولبّيت الدعوة لأول مرة من أجمل اللحظات كنا اتقابلنا في باريس قبلها بسنتين سعادة وفرح لا توصف النجم الكبير عمر الشريف لورانس العرب فتى أحلام العالم كله أجمل راجل في الدنيا فتى الشاشة الاول والأجمل ….المبدع”.

يذكر أن رزان مغربي شاركت في رمضان 2020 من خلال تقديم برنامج المسابقات “إغلب السقا” مع الممثل المصري أحمد السقا والذي عرض عبر قناة mbc خلال ثلاثين.