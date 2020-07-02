تراند اليوم : إتفرج.. لقطات مذهلة لـ حفلة مفاجئة لـ نيرمين الفقي بمناسبة عيد ميلادها

شاركت الممثلة المصرية ​نيرمين الفقي متابعيها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو ظهرت فيه وقد تمت مفاجأتها من قبل طاقم طبي تابع لطيبب الأسنان الخاص بها احتفالاً بعيد ميلادها وقد جهزوا قالب حلوى بالمناسبة.

وعبرت نيرمين عن سعادتها الغامرة بهذه المفاجأة وعلقت على الفيديو :””أول مره في حياتي يتعملي surprise party”.

وعايدت الممثلة السورية ​جومانا مراد نيرمين وعلقت :”عيد ميلاد سعيد حبيبتي”، لترد نيرمين :”شكراً جزيلاً جوووج”.

وكانت نيرمين أتمت 48 سنة في 21 حزيران الماضي لكن الاحتفالات بعيد ميلادها لا زالت مستمرة وهي ملتزمة بوضع الكمامة الطبية حرصاً منها على الوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

إشارة إلى أن أن احدث أعمال الفنانة نيرمين الفقي، مشاركتها في حكاية “ما يطلبه المستمعون” من مسلسل “نصيبي وقسمتك 3”.

وكانت الممثلة المصرية استعرضت أيضاً منذ فترة رشاقتها بصور عديدة اعتمدت فيها الكمامة أيضاً ونالت إعجاب متابعيها الذين أشادوا بجمالها الرباني وقوامها.