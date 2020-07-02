تراند اليوم : شاهد – قصة الشبح الذي عاش مع عزت أبو عوف في فيلا واحدة

تحل اليوم 1 يوليو ذكرى وفاة الفنان الراحل عزت أبو عوف الذي قدم الكثير من الأعمال.

وحكى الفنان عزت أبو عوف عن قصة طريفة مر بها قائلا: كنا نسكن في فيلا يحسدنا عليها كثيرون لكن ظهر شبح فيها ليلا وكنا نجري لنختبيء في غرفنا ونحن أطفال وطلبنا من أبي أن يبحث لنا عن مكان آخر .

وأضاف: ذهب أبي للشخص الذي ابتاع منه الفيلا وسأله عن قصة الشبح فأخبره أنه شبح لطيف جدًا ولا يؤذي أحدا ويظهر ليلا بعد نوم الجميع .. وإذا فتحت النور يختفي فورا .

وتابع: كانت هذه الفيلا مملوكة لشيكوريل صاحب المحلات الشهير ، وقد قُتل داخل الفيلا ، ونحن تعايشنا مع هذا الوضع وأصبح الشبح فردًا من أفراد الأسرة .