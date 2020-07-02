تراند اليوم : شاهد.. هاني شاكر: الرومانسية اختفت إلى حد ما وأتمنى أن نكون أكثر رقة 

قال الفنان هاني شاكر إن كرة القدم مهمة وإن عظمة الرياضة هي أن تجعل الشخص في نفسية جيدة، أما الرومانسية فهذا شئ يفتقده الإنسان في حياته اليوم سواء في الفن أو الحياة عامة أو حتى في التعبير عن الحب والغضب.

تابع شاكر خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جودة على قناة CBC، اليوم الأربعاء، أن الرومانسية مع اللغة الجديدة في الشارع المصري أصبحت مختلفة واختفت إلى حد ما، متمنيًا أن تعود المشاعر الرقيقة مرة أخرى ويصبح كلام المصريين “أكثر رقة” وحب بدلًا من الألفاظ التي تقال في الأغاني والأفلام.

نفى الفنان ما أشيع بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد، معلنًا أن له حفلة خلال الشهر الجاري كما أن المسرح المكشوف في الأوبرا سيشهد حفلات جديدة مع إتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

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وصف هاني شاكر الحكومة الحالية بأنها “حكومة حرب” لأنها تواجه ملفات كبيرة، مهنئًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بذكرى 30 يونيو، قائلًا: كلنا وراك ومعاك ونحس كم أنت عظيم وتتمنى أن ترى مصر من أحلى وأجمل دول العالم بين يوم وليلة”.

تحدث شاكر عن الفترة السابقة وقال إنه كان يرى عدد قليل جدًا من أصدقائه في أوقات متباعدة وسط إجراءات وقائية، كما أنه معظم الوقت كان في البيت أو يركب “العجلة” أو يمارس الرياضة.

يذاع برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” من السبت إلى الأربعاء في تمام الثالثة عصرًا.