أحمد زاهر يؤكّد أنّ "زنزانة 7" مُختلف ومليء بمَشاهد الإثارة والأكشن

القاهرة - لايف ستايل أعرب الفنان أحمد زاهر عن سعادته بمشاركته في بطولة الفيلم السينمائي "زنزانة 7"، الذي استأنف تصويره بعد توقف دام لعدة أشهر. وقال أحمد زاهر إن فيلم "زنزانة 7" يعتبر من الأفلام المميزة التي شارك فيها خلال مشواره الفني معبرا عن سعادته بالمشاركة في العمل خاصة وإنه فيلم مختلف ومليء بمشاهد إثارة وأكشن، وأضاف أن فيلم "زنزانة 7" يعتبر التعاون الأول له برفقة نضال الشافعي واصفا بأنه فنان متميز ومتعاون والكواليس معه شيقة.

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري ومايا نصري ومنة فضالي وإيهاب فهمي ومدحت تيخة وأحمد التهامي وإيمي إسلام ومصطفى هريدي وأشرف عبدالعزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة. قد يهمك ايضاً: Advertisements أحدث ظهور لـ أحمد زاهر من على حمام السباحة ليلى أحمد زاهر تشارك متابعيها بصورة جديدة عبر "الإنستجرام"

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