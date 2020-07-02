مِنَّة شلبي تُعلِّق على وضع صورة أمينة خليل على بوستر "كيرة والجن"

ردّت الفنانة منَّة شلبي بتعليق غير متوقع على تصدر أحمد مالك وأمينة خليل بوستر الفيلم على حسابها ونجوم آخرين، بعد الأزمة التي أثارها بوستر الفيلم المصري "كيرة والجن".

ونفت منة شلبي مشاركتها في بطولة الفيلم من الأساس، وذلك في ردها على واحد من متابعيها أبدى استغرابه من تصدر مالك وأمينة بوستر الفيلم في ظل تواجدها.

وقال المتابع لها عبر حسابها بموقع تويتر: "هو ليه منة شلبي وروبي وسوسن بدر الناس المحترمة دي صورتهم أصغر من صورة أحمد مالك وأمينة خليل؟"، لترد عليه شلبي بالقول: "ده اجتهاد شخصي أنا مَش ف الفيلم.. بس كل اللي بحبهم فيه".

فيلم "كيرة والجن"، يجمع النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، في أول عمل سينمائي، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

ويعقد مخرج العمل جلسات عمل مكثفة لوضع قائمة بأسماء الممثلين المقرر مشاركتهم فى العمل، وكشف مصدر داخل الشركة المُنتجة للعمل في تصريح، عن رصد الشركة لميزانية مفتوحة، موضحًا أن النجمين اتفقا مع الشركة على مقابل مادي قيمته 70 مليون جنيه لكليهما.

الفيلم يتناول فترة الاحتلال البريطاني ويعرض الكثير من البطولات الوطنية للجنود المصريين في هذه الفترة، وتدور أحداثه حول أحمد عبدالحي والشهير بـ"كيرة" ويجسّده كريم عبدالعزيز، وهو شاب وطني ينشغل بقضايا بلاده خلال الفترة الزمنية لعام 1919 ويتم اتهامه بالخيانة والتطرف، فيما يجسّد أحمد عز شخصية "الجن" خلال أحداث العمل ويكون له دور في ما يحدث لكريم عبدالعزيز.

وتنشغل منة شلبي حاليا بتصوير فيلم جديد بعنوان "النمس والإنس"، يجمعها بالفنان محمد هنيدي في أول تعاون سينمائي بينهما.

الفيلم من إخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته إلى جانب هنيدي وشلبي، كل من صابرين، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل.

يذكر أن منة شلبي عاشت مؤخرا حالة من التوهج الفني بفيلمها "خيال مآتة"، مع النجم أحمد حلمي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وحسن حسني، ولطفي لبيب، وعبدالرحمن أبوزهرة.

وجسدت منة في الفيلم شخصية "آسيا"، وكان من المقرر أن تشارك في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بعدما طالبها بطله النجم كريم عبدالعزيز بذلك.

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