شكرا لقرائتكم خبر عن "عمارة مصر الجديدة" تجمع أبطال "قبل الأربعين" لـ داليا مصطفى وايهاب فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد أبطال فيلم "قبل الأربعين" بطولة الفنانة داليا مصطفى وإيهاب فهمى، لبدء التصوير خلال شهر يوليو، حيث يتم تصوير أغلب مشاهد الفيلم ، داخل إحدى العمارات فى منطقة مصر الجديدة، حيث تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة .

وبدأ مخرج العمل معتز حسام، معاينة أماكن التصوير، للبدء فى التصوير مباشرة، خاصة أن الشركة المنتجة للعمل، انتهت تقريباً من إبرام جميع التعاقدات مع الممثلين وهم، داليا مصطفى، إيهاب فهمى، بسمة، معتز هشام، محمد على رزق، بالاضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، سيتم الاعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.



المخرج معتز حسام

"قبل الأربعين" فيلم رعب مصرى، سيتم تصويره بطريقة جديدة، وكتب له السيناريو والحوار فى أولى تجاربه الكتابية أحمد عثمان، ومن المقرر أن يتم تصويره فى غضون 4 أسابيع كاملة، حيث ترغب الشركة المنتجة فى عرضه خلال موسم رأس السنة حسب مصدر مقرب من العمل لـ"الخليج 365".

يشار إلى أن إيهاب فهمى، شارك فى الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وشارك فى بطولته كريم فهمى، وشريف منير، وسوسن بدر، وأخرون.