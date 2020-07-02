شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور ينتهى من تسجيل 4 أغانيات من ألبومه الجديد .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المطرب محمد نور 4 أغنيات من ألبومه الجديد، الأولي بعنوان "رجعنا من تاني" ، وهي من كلمات عبد الله حسن، ومن ألحان وتوزيع محمد شفيق، والأغنية الثانية بعنوان "شفتوا القمر"، ومن كلمات أحمد علاء الدين، ومن ألحانه، وتوزيع محمد شفيق.

والأغنيه الثالثة تحمل اسم"عاليا"، وهي من كلمات مايكل توفيق، ومن ألحان محمد غريب، وتوزيع محمد شفيق، والأغنية الرابعة بعنوان "مليت"، من كلمات أيمن عز، وألحان محمد أنور، وتوزيع محمد شفيق.

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من ناحيه أخرى طرح نور أغنية "أمى" من فيلم "ورق جمعية"، علي يوتيوب والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين وتوزيع زووم وألحان محمد نور، وفيلم من بطولة لوسى، أحمد صيام، محمود فارس، سهر الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدى، وشيرين الجمل، من إخراج أحمد البابلى.

يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى: "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك"