شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو تشويقى جديد لـمسلسل سيدة البحر Cursed .. اعرف موعد عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة نيتفلكس اول تريلر رسمي لـ مسلسلها الجديد Cursed، سيدة البحيرة، المقرر بدء عرضه يوم 17 يوليو الجارى، العمل يدور في إطار دراما، وفانتازيا، المسلسل مستوحى من الكتاب الأفضل مبيعًا الصادر عن صحيفة نيويورك تايمز، كتاب من تأليف "توم ويلر" و"فرانك ميلر"، التى تحمل نفس الاسم، حيث يتم تجسيد الأسطورة "الآرثريّة" التي يتم سردها من منظور "نيميو"، الشابة ذات الموهبة الغامضة التي يشاء لها القدر أن تتحول إلى "سيّدة البحيرة" ذات القوى الشديدة والمأساوية.

يتناول مسلسل " Cursed " قصة نشأة وتطور البطلة ويمتلئ بموضوعات وقضايا شائعة ومألوفة في عصرنا الحالي، مثل الإرهاب الديني والحروب العبثية واستلهام جرأة القيادة لمجابهة المستحيل.

وتستكمل أحداث المسلسل الجديد Cursed الذى سيتكون من 10 حلقات تطرح دفعة واحدة على المنصة، وستصل مدتها إلى حوالى ساعة، فى أعقاب وفاة والدتها حيث تجد شريك جديد غير متوقع وهو "آرثر" أحد المرتزقة، وذلك خلال سعيها للوصول إلى "مارلين" لتسليمه السيف القديم، وعلى مدار رحلتها، ستكون "نيميو" رمزا للبسالة والتمرد ضد جماعة "القناصة الحمر"، وشريكهم المتواطئ معهم "الملك أوثير".

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مسلسل Cursed من بطولة كاثرين لانجفورد (في دور "نيميو")، ديفون تيريل" (في دور "آرثر")، جوستاف سكارسجارد (في دور "مارلين")، دانيال شارمان (في دور الراهب الباكي)، سيباستيان أرمستو (في دور الملك "أوثير بندراجون)، مات ستوكو (في دور "جاوين")، ليلي نيومارك (في دور "بيم")، شالوم برون فرانكلين (في دور "إجرين")، "إميلي كوتس" (في دور الراهبة "آيريس")، بيلي جنكينز (سكويرل)، بيلا داين (في دور "الرمح الأحمر") وبيتر مولان (في دور "البابا كاردن").

كما اعلنت شبكة نيتفلكس عن تجديد مسلسل Selling Sunset لـ موسم ثالث ، وذلك بعد طرح الموسم الثانى من العمل يوم 22 مايو الماضى، الذى تضمن 8 حلقات طرحت دفعة واحدة على المنصة، ولكنه لم يحصل على تقييمات عالية، حيث تراوحت بين 5.4 و 6.2 على موقع imdb، على أن يصل الموسم الثالث من العمل فى 8 أغسطس المقبل.

ويدور مسلسل العقارات Selling Sunset حول مجموعة من النخبة وسطاء في The Oppenheim Group الذين يبيعون أفخم العقارات الجديدة إلى الأثرياء في لوس أنجلوس، وتتصاعد الدراما عندما ينضم عميل جديد إلى الفريق.