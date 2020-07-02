أحمد حاتم مداعبا محمود حميدة: "يا رب يرجع من سيوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان أحمد حاتم، على مداعبة الفنان القدير محمود حميدة، الذي يقضي إجازته الصيفية الاَن بواحة سيوة.

ونشر حاتم، صورا له مع حميدة، من كواليس أحدث أفلامهما "الغسالة" عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "يا رب يرجع من سيوة".

وكان الفنان محمود حميدة، ظهر بملابس بدوية في سيوة منذ أيام، معلنا استمتاعه هناك بإجازة الصيف.

يذكر أن، أحمد حاتم يتعاون مع محمود حميدة في فيلم"الغسالة" وهو من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد ‏الحميد، ‏وإنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك ‏في بطولته كل من: ‏أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد ‏فتحي وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من ‏الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه في إطار رومانسي.