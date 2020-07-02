زينة: "القوة لا تكون دائما بالمواجهة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
نشرت الفنانة زينة، صورًا من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها على "إنستجرام".
وعلقت زينة على الصور: "القوة لا تكون دائما بالمواجهة.. أحيانا تكون بالتجاهل".
جدير بالذكر أن، زينة شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "جمع سالم"، وشارك في العمل سلوى خطاب، دلال عبدالعزيز ومحمد علاء، وكان آخر عمل سينمائي لها "الفلوس" الذي يجمعها بتامر حسني.
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