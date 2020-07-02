"كل سنة وأنت الأستاذ".. نبيلة عبيد تهنئ وحيد حامد بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

احتفلت الفنانة نبيلة عبيد بعيد ميلاد الكاتب الكبير وحيد حامد، من خلال حسابها بموقع "إنستجرام".

ونشرت نبيلة صورة لحامد عبر حسابها، وعلقت قائلة: "التخشيبة، الراقصة والسياسي، كشف المستور، ثلاثة أفلام سينمائية عظيمة في تاريخ السينما المصرية والعربية، كان لي شرف اللقاء فيهم مع إبداع الأستاذ وحيد حامد ككاتب كبير ومفكر عظيم".

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وتابعت: "ربنا يخليك لنا يا أستاذ وحيد ويخليك لجمهورك الكبير وتعيش وتقدملنا المزيد من الأعمال المهمة و يا رب أكون معاك في عمل منهم ونلتقي في مرة جديدة مع بعض، كل سنة وأنت الأستاذ".

واحتفل الكاتب الكبير وحيد حامد أمس الأربعاء، بعيد ميلاده الـ 76 إذ أنه من مواليد 1 يونيو عام 1944.