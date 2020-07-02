محمد فؤاد يحيي ذكرى رحيل عزت أبو عوف: "لو فضلت أتكلم عنك لآخر عمري مش كفاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

أحيا الفنان محمد فؤاد، ذكرى رحيل الفنان القدير عزت أبو عوف، من خلال نشر صور تجمعهما بموقع "إنستجرام".

وعلق "فؤاد"، على الصور قائلًا: "أبويا وأخويا د عزت أبو عوف، في يوم من الأيام خوفت الناس تزهق من كلامي عليك، قولت أعمل فيلم اسمه اسماعيلية رايح جاي أوصل من خلاله للناس كم كنت عظيما كإنسان وفنان معي في بدايتي".

وأضاف: "فنان قدمني بنفسه للناس كمطرب وتحمل عبء مسئولية تقديم موهبة أنا نفسي كنت أشكك فيها ومعنديش ثقة كافية تؤهلني لمواجهة جمهور مصر الكريم، وقولت الفيلم ده يلخص ماحدث، و من خلاله أرد جميلك ياراجل ياعظيم".

وتابع: "لقتني بعد الفيلم بيزداد كلامي عنك وايقنت إني لو فضلت أتكلم عنك وعن كرم أخلاقك لآخر عمري مش كفاية ومفيش أي كلام يوفي حقك، رحمك الله رحمة واسعة وأسكنك الفردوس الاعلى وجعلك مسرور القلب مع الصالحين في جنة النعيم، تلميذك محمد فؤاد".

ورحل عزت أبو عوف عن عالمنا في 1 يوليو 2019، بعد صراع مع المرض، وشارك الفنان الكبير في عدد من الأعمال الهامة أبرزها "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "الملك فاروق"، "زيزينيا"، "بخيت وعديلة"، "إمرأة هزت عرش مصر"، "طيور الظلام"، وغيرها من الأعمال.