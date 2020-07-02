هكذا احتفلت صفاء جلال بعيد ميلاد ديانا هشام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :

حرصت الفنانة صفاء جلال، على الاحتفال بعيد ميلاد ديانا هشام، عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت صفاء، صورا تجمعها مع ديانا، وعلقت: "عيد ميلاد القمراية ديانا هشام، كل سنة وانتي طيبة وناجحة، ومحققة كل أحلامك".

وعلقت ديانا، قائلة : "يا حبيبتي ربنا يخليكي ليا... بحبك وبجد وحشتيني أوي".

يذكر أن، صفاء جلال وديانا هشام، تقابلا معا في حكاية "بنات موسى" بمسلسل "إلا أنا" بطولة: وفاء عامر وصبري فواز وكمال أبو رية ومحمد عز، نادية رشاد، صفاء جلال، ديانا هشام، وهاجر عفيفي ومجدي السباعي ومصطفى عبد السلام وفتحي سالم، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج محمد أسامة.