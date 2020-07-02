شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى يصور مشاهد أكشن فى "زنزانة 7" بالمنصورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور الفنان نضال الشافعى عدد من مشاهد الأكشن ضمن أحداث فيلم " زنزانة 7"، والتى تجمع بينه وبين الفنان أحمد زاهر وأخرون من النجوم ويستمر التصوير فى ديكور الفيلا لمدة أسبوع، وبعدها ينتهى فريق العمل من التصوير بشكل نهائى ويدخل العمل فى مراحل المونتاج استعداداً لطرحه فى السينمات.

ويجسد نضال ضمن العمل شخصية منصور الذى يدخل السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على أثرها السجن ومع مرور الأحداث، يلتقى المسجونان منصور وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى.

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فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى ومنة فضالى وايهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى و ايمى اسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.

ومن ناحية أخرى ينتظر نضال الشافعى موعد استئناف تصوير مسلسل " هجمة مرتدة " للنجم أحمد عز والمقررعرضه فى السباق الرمضانى المقبل لعام 2021، ويجسد دور ضابط مخابرات والعمل من بطولة الفنان أحمد عز وهند صبرى ومن إنتاج شركة سينرجى، ويكتبه باهر دويدار، ويخرجه أحمد علاء، والذى يتناول إحدى قصص المخابرات المصرية.