شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا لـ وحيد حامد: كل سنة وانت قيمة وقامة للفن وشوفنا المستقبل فى أفلامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة يسرا بعيد ميلاد الكاتب وحيد حامد، الذى يوافق 1 يوليو، ونشرت صورة تجمع أفيشات الأفلام االتى جمعتهما من ضمنهم طيور الظلام والمنسى والإرهاب والكباب وعمارة يعقوبيان ودم الغزال ومعالى الوزير، حيث تعتبر هذه الأعمال علامة بارزة في تاريخ السينما المصرية والعربية.

وكتبت الفنانة يسرا عبر حسابها بموقع إنستجرام: "كل سنة وإنت طيب يا حبيبي وسندي وعشرة عمري.. كل سنة وأنا واثقة إنك دايما خط دفاعي الأول وقت الشدة والأزمات، كل سنة وإنت حقيقي لانك دايما كنت صاحب نصيحة حق من غير تشويه ولا تزيين، كل سنة وإنت قيمة وقامة للفن وبيك شوفنا المستقبل في أفلامك وكتاباتك.. أنا فعلا كنت محظوظة إني شاركت في أعمال أقل ما يقال عنها إنها عظيمة وبشكر ربنا على ده لأنه سبب أساسي في نجاح مشواري هو إنك كنت معايا.. بحبك وكل سنة وانت منور حياتنا".

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ويعد وحيد حامد من أبرز كتاب السيناريو فى مصر، فهو لم يكن يوما كاتبا عاديا بل كان استثنائيا، استطاع من خلال كتاباته أن يصور الواقع الذى نعيش فيه، بل استطاع أن يتنبأ بالأحداث ويبشر بالكثير منها مما جعل الكثير يندهش على قدرته الفائقة فى ذلك وكأنه قادم من المستقبل، فأصبحت أعماله سواء السينمائية أو التليفزيونية علامات راسخة تؤرخ لأزمات مختلفة، فقد قدم الأعمال الاجتماعية ذات البعد السياسى.

عُرِف حامد، بموقفه الرافض للأصولية الدينية ويعتبر من أهم المعارضين للجماعات، وكتب مسلسل الجماعة وعرض فيه كل ما يخص الجماعة فى المراحل المختلفة، وتعد أخر أعماله السينمائية فيلم "الصحبة الحلوة" ليحى الفخرانى ومحمد سعد ومن إخراج سندرا نشأت، لكنه توقف بعد بدأ التصوير فيه، ومن أهم أعماله أيضا فيلم "النوم فى العسل" والذى كان يحكى عن وباء اجتاح البلد بأكملها، كذلك فيلم المنسى والإرهاب والكباب والراقصة والسياسى والتخشيبة والهلفوت، فهو بالفعل كاتب استثنائى سنظل ننتظر العديد من أعماله التى تلمسنا ونستمتع بها.