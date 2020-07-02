شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يطرح أغنيته الجديدة "الناس فى بلادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الكينج محمد منير أغنيته الجديدة "الناس فى بلادى"، عبر حسابه بأحد التطبيقات لبث الأغانى، وعلق قائلاً: "الناس في بلادي.. أغنية كل الناس".



محمد منير

يشار إلى أن الكينج محمد منير سيقدم فى أغنيته الجديدة "الناس في بلادي" مفاجأة بمشاركة وظهور المذيعة نجوي إبراهيم "ماما نجوي"، وستطرح الأغنية على القنوات الفضائية يوم 3 يوليو كما كشف منتجها مصطفى إسماعيل.

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أغنية "الناس في بلادي" من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن، وانتهي الكينج من تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية ويتم وضع اللمسات النهائية عليها حالياً من مونتاج ومكساج.

منير كان قد بدأ تصوير الأغنية يوم الجمعة الماضي في المدرسة اليونانية بمصر الجديدة، واستمر التصوير حتى مساء الأحد الماضي.

يذكر أن نجوى إبراهيم كان آخر لقاء جمعها بالكينج محمد منير عام 1984 خلال لقاء مطول وحوار أجرته معه لبرنامجها الشهير "استديو 84"، وتحدث في هذا اللقاء الكينج عن مشواره الغنائي وبداياته وغنى عددا من أغانيه منها أم الضفاير وصبيه وقمر .