شكرا لقرائتكم خبر عن مها أبو عوف: مرض عزت الأخير حرمنا من عودة فريق الـ 4M قبل سنوات قليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة الكبيرة مها أبو عوف، عبر لايف ”الخليج 365” مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، إن مرض شقيقها الفنان الكبير عزت أبو عوف خلال السنوات الأخيرة قبل وفاته، هو السبب الوحيد الذى حرمهم من عودة فريق الـ 4M من جديد، مشيرة إلى أن الأسرة بالكامل كانت متحمسة لعودة الفريق من جديد.

وأضافت أبو عوف،"تحمسنا جميعا لذلك وبدأنا بروفات لنسترجع الأغانى القديمة، ولكن مرض عزت أبو عوف أوقف تحقيق ذلك الحلم، بالرغم من معافرة عزت أبو عوف فعلى الرغم من مرضه الشديد كان مجرد مايصعد على المسرح ينسى ذلك المرض ويصبح وكأنه شاب صغير، فعزت كانت روحه جميلة ومتفاهم وطيب، ولكن كان يشبه المثل الذى يقول "إتقى شر الحليم إذا غضب " فأهم شيء بالنسبة له ألا تجرحه أو يشعر بأنه مستغل وعند شعوره بذلك كان يظهر ملامح برج الأسد.



عمرو صحصاح ومها أبو عوف

وأكدت أبو عوف أن لديها نية هي وباقى أسرتها لتقديم قصة حياة شقيقها الراحل النجم عزت أبو عوف في عمل فنى، وأضافت الفنانة مها أبو عوف قائلة : "نستعد بالفعل لعمل سيرة ذاتية عنه وعن حياته، فحياة عزت شقيقى مليئة بالكثير من الأحداث فهو بالفعل ثروة تحتاج على الأقل 120 حلقة لعرضها، وتلك الفكرة قائمة لأننا أيقنا أن عزت من الشخصيات القليلة التى لابد أن تؤرخ، وقد بدأ ابنى شريف بالفعل فى الكتابة لتقديم قصة حياته.

Advertisements

يذكر أن أمس الأربعاء 1 يوليو هو الذكرى الأولى على رحيل الفنان الكبير عزت أبو عوف، والذى رحل بعد مشوار طويل ملئ بالأعمال الفنية والموسيقية المهمة، والتي برزت اسمه بين نجوم جيله.