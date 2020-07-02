شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم مصطفي قمر "لمن يهمه الأمر 2"..قبل طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب مصطفي قمر من تسجيل جميع أغاني ألبومه الجديد يحمل اسم"لمن يهمه الأمر 2"، المقرر طرحه في نهاية شهر يوليو الجاري، ويضم الألبوم 7 أغنيات فقط، وتعاون قمر مع عدد من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمي، ولحن مصطفي قمر عدد من أغاني الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلي بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.

ومن مفآجات الألبوم تقديم أغنيتين بطريقة الدويتو الأولى مع شقيقه ياسر قمر، والثانية مع الفنان ناصر المزداوي، والأغاني هى: "عجوز فى المدينة، "دقي عودك" و "هغنيلك" ، "مسافر" ، "حنونة" مع ناصر ، "حبك على جبيني" ، "راجعين".

وطرح مصطفى قمر مؤخرًا ألبوم "ضحكت ليا" وحقق نجاح كبير ومن بين أغانى الألبوم: "س من الناس " كلمات تامر حسين وألحان رامي جمال وتوزيع توما ، معجب" كلمات اسامه مصطفي وألحان محمد يحيي وتوزيع توما، "ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيي وتوزيع وسام عبد المنعم.

كما يتضمن أغنية "حبيبك اللي تحبه " كلمات حسن عطية وألحان وتوزيع توما،"نقس السيناريو" كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد العدل، وتوزيع عادل حقي،"عارف" كلمات عصام حسني،وألحان شريف بدر وتوزيع احمد ابراهيم،"ناوي" كلمات محمد عاطف ،وألحان محمد يحيي، وتوزيع احمد ابراهيم.