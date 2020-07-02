شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيله الأولى..مها أبو عوف :هنقدم قصة حياة عزت شقيقى فى عمل فنى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة الكبيرة مها أبو عوف، عبر لايف ”الخليج 365” مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، إن لديها نية هي وباقى أسرتها لتقديم قصة حياة شقيقها الراحل النجم عزت أبو عوف في عمل فنى.

وأضافت الفنانة مها أبو عوف قائلة : "نستعد بالفعل لعمل سيرة ذاتية عنه وعن حياته، فحياة عزت شقيقى مليئة بالكثير من الأحداث فهو بالفعل ثروة تحتاج على الأقل 120 حلقة لعرضها، وتلك الفكرة قائمة لأننا أيقنا أن عزت من الشخصيات القليلة التى لابد أن تؤرخ، وقد بدأ ابنى شريف بالفعل فى الكتابة لتقديم قصة حياته.

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يذكر أن أمس الأربعاء 1 يوليو مرت الذكرى الأولى على رحيل الفنان الكبير عزت أبو عوف، والذى رحل بعد مشوار طويل ملئ بالأعمال الفنية والموسيقية المهمة، والتي برزت اسمه بين نجوم جيله.