شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يبتكر نظاما جديدا للدايت بمساعدة كلبه تشارلى: أوعدك بأمر الله هتخس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في فيديو كوميدى، حرص المطرب رامى جمال، عبر حسابه بموقع تويتر، الكشف عن نظام جديد في عالم الدايت، وذلك مازحا أنه يحاول مساعدة أصدقائه من خلال ذلك النظام.

وقال رامى جمال، من خلال فيديو بثه عبر حسابه بموقع انستجرام، قائلاً:"بعد فترة أقعدت أدور فيها عاوز أفيد أصدقائى في موضوع التخسيس ده وأنا كنت عاوز أخس شوية، قرأت شوية في أنظمة الدايت واكتشفت نظام جديد مش مرهق في أي حاجة إنت هتأكل كل اللى أنت عاوزه وهاتيجى تقابلى في حته معينة:"

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وأكمل: "وأنا أوعدك بأمر الله إن شارلى هيساعدك جدًا في إنك تجرى لحد ماتخس.. النظام ده ما خيبش معايا خالص".

وكان نشر الفنان رامى جمال، صورة مع كلبه "تشارلى"، والذى اعتاد فى الفترة الأخيرة، أن ينشر صوره مع الكلب، الأمر الذى جعل الجمهور والمتابعون يتفاعلون معه، قائلا، " الوفاء في أعمق صوره "charly"، وهو دفع المتابعين للتفاعل معه.

قبل عدة أسابيع، نشر رامى صورة مع تشارلى أثناء ذهابه إلى الطبيب، وشارك جمهوره بصورتين مع كلبه تشارلى، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب رامى قائلا: "تشارلى وهو راجع من عند الدكتور ووهو رايح تعبان وواخد حقن بس مصمم يحط ايده على كتفى برضه انا مش عارف ازاي مكنتش عايش مع الكائن الوفي العسل ده قبل كده معاك لحد ما تخف وتفوق ان شاء الله".