شكرا لقرائتكم خبر عن "آخر زفير" الأردنية تحيى أولى حفلاتها الأونلاين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطل الفرقة الأردنية "آخر زفير" على جمهورها المصرى والعربى بأولى حفلاتها الغنائية أونلاين، مباشرة عبر يوتيوب فى العاشرة مساء غدٍ الجمعة.

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ويعيد هذا الحفل الفرقة الأردنية لجمهورها المصرى بعد مرور 4 أشهر منذ آخر حفلاتها الجماهيرية فى مصر، كما تحتفى خلالها بالظهور اللايف لأغنيات ألبومها الأخير "إم الموسيقى"، ضمن مشاركتها فى حفلات أون لاين شملت توليفة من أشهر النجوم والفرق العربية، مثل الكينج محمد منير وعايدة الأيوبى وعزيز مرقة ومسار إجبارى وجدل.

وتعد آخر زفير من أقدم الفرق الغنائية فى الأردن وإحدى أبرز التجارب فى ساحة الموسيقى البديلة العربية، بدأت رحلتها الموسيقية منذ حوالى 13 سنة، وأطلت بأول ألبوماتها "اعكس ثقافة" منذ 6 أعوام، إلا أنها غابت عن الساحة لمدة 3 سنوات، حتى قررت العودة من جديد بشكل ومحتوى موسيقى مختلف عقب إعادة هيكلة أعضائها، ودشنت انطلاقة موسيقية مغايرة تزامنا مع ظهور ألبومها الجديد "ام الموسيقى"، ومن أشهر أغنياتها "آخرتو لحن حزين".