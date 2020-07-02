شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بوستر أغنية سعد لمجرد الجديدة "عدى الكلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان سعد لمجرد بوستر أغنيته الجديدة "عدى الكلام"، التى من المقرر طرحها للجمهور يوم ٥ يوليو الجاري، على حسابه الرسمى على موقع الفيديوهات يوتيوب، وظهر لمجرد على الغلاف على طريقة الممثل العالمى هيو جاكمان فى فيلمه The Greatest showman، بزى لاعبين السيرك، والأغنية مصرية الصنع، إذ أنها من كتابة أمير طعيمة، ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

وتعد أغنية "عدى الكلام" الأولى باللغة المصرية لـ لمجرد، ويسعى من خلالها للوصول إلى جمهور المشرق العربي، وذلك بعد أن حققت أغنيته "انت معلم " ما يقارب من المليار مشاهدة على اليوتيوب، وتم تصوير الأغنية الجديدة "عدى الكلام" بـ سيرك شهير بالعاصمة الفرنسية باريس، واستغرق تصويرها يومين وتضمنت مشاهد أكشن وألعاب السيرك المتنوعة.

الأغنية من إخراج حكيم غراب وهو فرنسي من أصول عربية وشاركه طاقم تصوير من عدة بلدان أوروبية.

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وفي وقت سابق، احتفل النجمان محمد رمضان وسعد المجرد مؤخرا بتجاوز أغنييتهما "إنساي" الـ250 مليون مشاهدة عبر قناة رمضان الرسمية على موقع "يوتيوب"، وذلك منذ طرحها فى عام 2019.

وتُعد أغنية "إنساى" أول تعاون يجمع بين "المْعلم" و"الأسطورة"، وهى من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغنى فيها باللهجة المغربية، فيما يغنى رمضان باللهجة المصرية، وتم تصويرها تحت إشراف المخرج حسام الحسينى. وجسد الفنانان شخصيتى عاملين فى أحد المقاهى، ويتعرض رمضان للخيانة من حبيبته، ويحاول لمجرد مواساته، ويعثران على ثروة تغير مسار حياتهما؛ ويقدمان الأغنية معًا أمام ساحة برج إيفل فى باريس، وينتقلان بعدها إلى قصر فاخر ليعيشا حياة الرفاهية، ويتمكن رمضان من نسيان حبيبته.

وكان قد طرح النجم سعد لمجرد، دعاء "باب الرجاء"، عبر قناته على اليوتيوب، خلال شهر رمضان الماضى، والدعاء من كلمات أبو الفضل، ألحان محمد رضا، توزيع حمزة الغازي.