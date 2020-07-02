هذا ما قالته وفاء الكيلاني عن واقعة اغتصاب الطفل السوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أدانت الإعلامية وفاء الكيلاني، واقعة تعرض طفل سوري للاغتصاب على يد ٣ شبان في بلدة سحمر بمنطقة البقاع الغربى في لبنان.

وكتبت الكيلاني، عبر حسابها على إنستجرام ، قائلة : "السكوت عن هذه الجريمة عار، والقصاص من الوحوش البشرية حق.. العدالة للطفل السوري".

وكان رواد السوشيال ميديا، قد تداولوا فيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، أظهر تعرض طفل سوري يبلغ من العمر 13 عاما، لعملية تحرش واغتصاب تكررت مرات عديدة، مع تعذيب نفسي وجسدي، حيث تعمد الثلاثة شباب ربطه والتناوب على الاعتداء عليه بالضرب والتحرش والاغتصاب، هؤلاء الشباب من أبناء البلدة، وجميعهم من الجنسية اللبنانية بينهم ابن أحد القياديين بحزب الله، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، ويعمل الطفل في معصرة، فيما تعمل والدته في بيع الخضراوات لإعالة أسرتها بعد طلاقها من زوجها السوري الجنسية.