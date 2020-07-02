محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد الجزار:
قال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إن الظروف التي فرضها فيروس كورونا على العالم، ستضطرهم إلى تخفيض عدد الأفلام المعروضة في الدورة الرابعة عن الدورة السابقة.
وقال "التميمي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "من المتوقع أن تصل أفلام هذه الدورة إلى 75 فيلمًا بواقع 8 أفلام أقل عن الدورة السابقة، حتى أنه من المتوقع أن نستقبل ضيوفًا أقل من العام الماضي، وهذا سيتوقف على قرارات وزارة الصحة والحكومة بشكل عام وليس بسبب الفنادق، ولهذا قررنا تأجيل الدعوات لحين اتضاح الصورة بشكل كامل".
يذكر أن إدارة مهرجان الجونة قررت تأجيل انعقاد الدورة الرابعة، بسبب جائجة كورونا، لتكون في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر المقبل، بدلا من نهاية سبتمبر.
وعلق مدير المهرجان على ذلك، بأن التأجيل كان ضروريًا حتى تضح لنا الأمور بشكل أفضل.
كانت هذه تفاصيل خبر انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة: عدد أفلام الدورة الرابعة ستكون أقل من الدورة السابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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