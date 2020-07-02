سيلفي مي سليم ومحمد جمعة على شاطئ البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: أحمد سعد نشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضع لها. محمد جمعة نشر الفنان محمد جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة له يظهر فيها على شاطئ البحر. مي سليم نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها. عائشة بن أحمد نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تستمتع بأشعة الشمس. كندة حنا Advertisements نشرت الفنانة السورية كندة حنا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة. هبة مجدي نشرت الفنانة هبة مجدي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها على غلاف إحدى المجلات. أمير طعيمة نشر الشاعر أمير طعيمة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وهو يرتدي كمامة سوداء. يوسف عثمان نشر الفنان يوسف عثمان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بصحبة اللاعب عبدالله السعيد. تامر حسني نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له علق عليها: "نهاركم أبيض". ريهام حجاج نشرت الفنانة ريهام حجاج، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

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