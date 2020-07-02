محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرصت الفنانة نادية الجندي، على توجيه رسالة للمؤلف الكبير وحيد حامد، بمناسبة عيد ميلاده الـ ٧٦، الموفق اليوم الأربعاء.
ونشرت نادية، صورا لها معه، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "صديقي العزيز و الكاتب الكبير المتميز وحيد حامد.. كل سنة وأنت طيب وبخير وسعادة ونجاح وتألق، ربنا يديك الصحة".
وتابعت : "تعاونا سويا في عملين كبار من أنجح أفلام السينما المصرية، ومن الأفلام اللي بعتز بها جدا في مشواري الفني، رغبة متوحشة و ملف سامية شعراوي".
وأضافت :" كنت سعيدة باللقاء معاك، وأتمنى أن يجمعنا قريبا لقاء جديد ونتعاون في عمل كبير يكسر الدنيا إن شاء الله.. عيد ميلاد سعيد ".
يذكر أن، وحيد حامد، من مواليد ١ يوليو عام ١٩٤٤، ويعد من أبرز كتاب السيناريو في مصر، وأصبحت أعماله سواء السينمائية أو التلفزيونية علامات راسخة تؤرخ في تاريخ الفن المصري..
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده.. نادية الجندي لـ"وحيد حامد" :"أتمنى نتعاون قريباً في عمل يكسر الدنيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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