في عيد ميلاده.. نادية الجندي لـ"وحيد حامد" :"أتمنى نتعاون قريباً في عمل يكسر الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة نادية الجندي، على توجيه رسالة للمؤلف الكبير وحيد حامد، بمناسبة عيد ميلاده الـ ٧٦، الموفق اليوم الأربعاء.

ونشرت نادية، صورا لها معه، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "صديقي العزيز و الكاتب الكبير المتميز وحيد حامد.. كل سنة وأنت طيب وبخير وسعادة ونجاح وتألق، ربنا يديك الصحة".

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وتابعت : "تعاونا سويا في عملين كبار من أنجح أفلام السينما المصرية، ومن الأفلام اللي بعتز بها جدا في مشواري الفني، رغبة متوحشة و ملف سامية شعراوي".

وأضافت :" كنت سعيدة باللقاء معاك، وأتمنى أن يجمعنا قريبا لقاء جديد ونتعاون في عمل كبير يكسر الدنيا إن شاء الله.. عيد ميلاد سعيد ".

يذكر أن، وحيد حامد، من مواليد ١ يوليو عام ١٩٤٤، ويعد من أبرز كتاب السيناريو في مصر، وأصبحت أعماله سواء السينمائية أو التلفزيونية علامات راسخة تؤرخ في تاريخ الفن المصري..