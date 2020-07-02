إسعاد يونس عن عزت أبو عوف: "كلنا مفتقدينك جدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرصت الفنانة الكبيرة والإعلامية إسعاد يونس، على توجيه رسالة للفنان القدير الراحل عزت أبو عوف، في ذكرى رحيله الأولى اليوم.

ونشرت إسعاد، صورة قديمة تجمعها مع عزت، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كلنا مفتقدينك جدا".

الفنان الكبير عزت أبو عوف، رحل عن عالمنا في 1 يوليو 2019، بعد صراع مع المرض.

وللنجم الراحل عدد من الأعمال المهمة أبرزها: "اضحك الصورة تطلع حلوة، زيزينيا، حلم الجنوبي، طيور الظلام، وبخيت وعديلة"، وغيرها.