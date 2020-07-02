وحيد حامد لـ"الخليج 365": أواصل تحضيرات "الجماعة 3" ولا يشغلني عرضه في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-رودينا خيري:

يحتفل الكاتب الكبير وحيد حامد اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده ال 76 إذ أنه من مواليد 1 يونيو عام 1944.

وبهذه المناسبة تواصل الخليج 365 مع السيناريست القدير وحيد حامد، ليكشف عن تفاصيل مشاريعه الجديدة الذي يحضر لها حاليًا.

وقال "حامد" في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أواصل التحضيرات المبدئية للجزء الثالث من مسلسل الجماعة، ومن المقرر أن أبدأ الكتابة في القريب العاجل" مؤكدَا أنه لا يشغله عرضه في رمضان إنما يعرض في الوقت المناسب بعد انتهائه بالصورة التي ترضي الجميع.

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وعن رأيه في وجود عدد كبير من الأعمال الوطنية خلال رمضان المقبل، قال: " لا أفضل التركيز نوع معين من الدراما، وأفضل أن تكون المسلسلات متنوعة بين الرومانسي والوطني والاجتماعي، لن التريكز على نوع واحد غير مفيد بالمرة.

يذكر أن الكاتب الكبير له العديد من الأعمال البارزة على مستوى الدراما التليفزيونية والسينمائية، والتي نالت العديد من الجوائز المحلية والدولية، بينها "الراقصة والسياسي ، الإرهاب والكباب، طيور الظلام، المنسي، اللعب مع الكبار، عمارة يعقوبيان" كذلك "العائلة، وأوان الورد، والجماعية بجزأيه ألأول والثاني".

أضاف: " بالنسبة للكم الهائل من المسلسلات الوطنية المقرر عرضها في رمضان القادم, فأرى انه لا يجب التركيز على نوع واحد بل يجب ان تشمل الدراما العروض الوطنية والعاطفية والاجتماعية "